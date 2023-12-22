В центре Петербурга заметили нерпу

О тюлене сотрудники "Новой Голландии" уже сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы.

В центре Петербурга, в ковше "Новой Голландии", 16 апреля заметили нерпу. Об этом рассказали в пресс-службе острова.

О тюлене сотрудники "Новой Голландии" уже сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы. В учреждении контролируют ситуацию.

Отмечается, что нерпе ничего не угрожает – "она наестся рыбы в ковше и уплывет". Горожан попросили не кормить ее и не тревожить.

Ранее в Фонде друзей балтийской нерпы показали спасенную на Ладожском озере малышку. Ладога набрала 3 килограмма и научилась есть рыбу. В день ей дают около килограмма мойвы.

Видео: пресс-служба Новой Голландии