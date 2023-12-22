Стало известно, когда завершится реставрация Новой Голландии

Объем инвестиций составляет более 14 млрд рублей.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился в городской комитет по инвестициям и запросил данные о реализации "стратегических инвестиционных проектов". Согласно полученному документу, который политик выложил в свой tg-канал 20 февраля, реставрация Новой Голландии завершится только к 2031 году.

По данным ведомства, в Новой Голландии "реализованы три очереди проекта из пяти. Продолжается работа". Объем инвестиций составляет более 14 млрд рублей.

На сайте Новой Голландии говорится о том, что в 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и приступила к проекту реставрации острова. Работы должны были проходить в три этапа: в 2016-2017 гг., 2018-2020 гг. и 2021-2025 гг. Таким образом, их продлили на 6 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что здание бывших казарм в Стрельне планируют отреставрировать и сдавать в аренду.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия