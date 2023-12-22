Здание бывших казарм в Стрельне планируют отреставрировать и сдавать в аренду

Стартовая стоимость объекта – почти 395 тыс. рублей.

Бывшие казармы, находящиеся в Стрельне и входящие в состав ансамбля "Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона", намерены отреставрировать и сдавать по программе "Рубль за метр". Об этом рассказали в пресс-службе Фонда имущества Петербурга.

Здание появится на электронных торгах уже 20 марта, однако сам прием заявок на участие планируют завершить 18 числа. Стартовая стоимость объекта – почти 395 тыс. рублей.

Казармам требуется капитальный ремонт, и именно поэтому арендная плата несколько ниже рыночной. После проведения работ цену поднимут.

Площадь нежилого трехэтажного здания составляет 2,2 тыс. "квадратов". Оно находится по адресу: Петербургское шоссе, 84а.

Ранее на Piter.TV: Дачу Сиверса на проспекте Стачек намерены отреставрировать.

Фото: пресс-служба Фонда имущества Петербурга