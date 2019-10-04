Piter.TV поговорил с архитектором пространства и узнал, каким будет новое здание, которое откроется в начале 2020 года.

В Новой Голландии откроется "Дом 12" с рестораном Матильды Шнуровой и Музеем современного искусства "Гараж". Новую площадку на пересечении Крюкова и Адмиралтейского каналов планируют открыть в начале 2020 года. Реставрация двух зданий бывшего лесного склада завершилась, сейчас архитекторы занимаются дизайном интерьеров.



Интерьеры общественного пространства проектировала команда, создавшая атмосферу в зданиях "Кузни", "Бутылки" и "Маяка". Что ждать от нового пространства, рассказала Любовь Леонтьева, основатель архитектурного бюро Ludi Architects.

У нас есть идея, что все здания комплекса должны быть не то что похожи, но должна быть какая-то преемственность. Мы не стараемся повторить в той или иной степени дизайн, сделать здания похожими, но какие-то отдельные элементы или общий стилистический настрой переходит из здания в здание, при этом появляются новые формы, новые текстуры. Здание будет очень красивым, я могу это обещать. Любовь Леонтьева, основатель архитектурного бюро Ludi Architects

Корпус 12 был построен позже остальных зданий Новой Голландии, в 1847–1849 годах. Он был спроектирован для хранения леса Адмиралтейских верфей, а в конце XX века здесь работала текстильная фабрика. Исторические помещения площадью почти 16 тысяч квадратных метров реставрировали три года, еще год ушел на внутреннюю отделку.

В историческом здании в любом, будь это здание склада или просто бывшее жилое помещение, в первую очередь, нужно очень деликатно относиться к историческому наследию. Оно всегда уникально, всегда необходимо его подчеркнуть. Зачастую работа с историческим объектом гораздо более интересна и дает больше возможностей реализовать какие-то интересные решения на контрасте с исторической средой. Любовь Леонтьева, основатель архитектурного бюро Ludi Architects

Кроме музея и ресторана, здесь поселится бистро Шнуровой и Цифровой дом "Газпрома". Вместе с "Домом 12" откроется парковая территория и 1-й мост Круштейна, который станет еще одним входом на остров.

В новой части парка разобьют яблоневый сад с декоративными кустарниками, создающими уютные "беседки".

На острове есть еще два неотреставрированных корпуса, их планируют открыть до 2025 года.

Фото и видео: Piter.TV