Также откроется новая часть паркового пространства, примыкающая к летней сцене острова и восточному каналу Ковша.

В четверг, 25 сентября, стало известно о том, что в "Доме 12" на Новой Голландии поселятся ресторан и бистро Матильды Шнуровой. Об этом сообщает пресс-служба острова.

Реставрацию корпуса № 12, который ранее использовался под лесной склад, завершат в начале 2020 года. новейшей истории Новой Голландии резидентами "Дома 12" станут: Музей современного искусства "Гараж", Цифровой дом компании "Газпром нефть", а также ресторан "КоКоКо" и бистро Матильды Шнуровой.

Ресторан "Кококо" в марте 2020 года снова переезжает. Теперь мы окажемся в потрясающе красивом пространстве - на острове "Новая Голландия". Для команды "Кококо" пришло время расти и развиваться заявила в своем Instagram Матильда Шнурова

Девушка пообещала не менять основную концепцию заведения. Экс-супруга лидера группировки "Ленинград" намерена также открыть бистро.

Это два заведения с разной концепцией, но объединённых единым стилем "Кококо" и с разной ценовой позицией, расположенных в одном пространстве здания "Дома 12" на острове отметила она

Отметим, что в 2020 также открывается новая часть паркового пространства, которая примыкает к летней сцене острова и восточному каналу Ковша. План благоустройства территори разработала архитектурная компания West 8 при участии ландшафтного архитектора Линды Берд.

Ранее мы сообщали о том, что художник Олег Лукьянов ответил вандалам, испортившим фрески.

Фото:matilda.shnurova/instagram