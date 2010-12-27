В четверг, 25 сентября, стало известно о том, что в "Доме 12" на Новой Голландии поселятся ресторан и бистро Матильды Шнуровой. Об этом сообщает пресс-служба острова.
Реставрацию корпуса № 12, который ранее использовался под лесной склад, завершат в начале 2020 года. новейшей истории Новой Голландии резидентами "Дома 12" станут: Музей современного искусства "Гараж", Цифровой дом компании "Газпром нефть", а также ресторан "КоКоКо" и бистро Матильды Шнуровой.
Ресторан "Кококо" в марте 2020 года снова переезжает. Теперь мы окажемся в потрясающе красивом пространстве - на острове "Новая Голландия". Для команды "Кококо" пришло время расти и развиваться
заявила в своем Instagram Матильда Шнурова
Девушка пообещала не менять основную концепцию заведения. Экс-супруга лидера группировки "Ленинград" намерена также открыть бистро.
Это два заведения с разной концепцией, но объединённых единым стилем "Кококо" и с разной ценовой позицией, расположенных в одном пространстве здания "Дома 12" на острове
отметила она
Отметим, что в 2020 также открывается новая часть паркового пространства, которая примыкает к летней сцене острова и восточному каналу Ковша. План благоустройства территори разработала архитектурная компания West 8 при участии ландшафтного архитектора Линды Берд.
Ранее мы сообщали о том, что художник Олег Лукьянов ответил вандалам, испортившим фрески.
Фото:matilda.shnurova/instagram
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