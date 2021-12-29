В центре Петербурга закрывается ресторан Social Club

Заведение стало "жертвой пандемии".

В Петербурге закрывается ресторан Social Club, расположенный на улице Рубинштейна. Информация 17 января появилась на странице заведения в Instagram. Известно, что заведению пришлось покинуть ресторанную улицу из-за пандемии.

Social Club за свою пятилетнюю историю стал для многих любимым местом. Местом, где соединились культура города, культура общения и культура еды и возлияний. говорится в посте в Instagram

Поклонникам заведения пообещали вернуться в ресторанный бизнес с новыми проектами. Главные "звёзды" команды продолжат сиять и создавать новые проекты в Петербурге, Москве, Мексике… "да где угодно".

Осенью прошлого года по этой же причине в Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio.

Фото: socialclub.spb.ru