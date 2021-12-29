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В центре Петербурга закрывается ресторан Social Club
Сегодня, 16:08
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В центре Петербурга закрывается ресторан Social Club

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Заведение стало "жертвой пандемии".

В Петербурге закрывается ресторан Social Club, расположенный на улице Рубинштейна. Информация 17 января появилась на странице заведения в Instagram. Известно, что заведению пришлось покинуть ресторанную улицу из-за пандемии. 

Social Club за свою пятилетнюю историю стал для многих любимым местом. Местом, где соединились культура города, культура общения и культура еды и возлияний. 

говорится в посте в Instagram 

Поклонникам заведения пообещали вернуться в ресторанный бизнес с новыми проектами. Главные "звёзды" команды продолжат сиять и создавать новые проекты в Петербурге, Москве, Мексике… "да где угодно". 

Осенью прошлого года по этой же причине в Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой Bio My Bio.

Фото: socialclub.spb.ru

Теги: social club, закрытие, пять углов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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