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В центре Петербурга задержали основателя казино
Сегодня, 10:24
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nastya960

В центре Петербурга задержали основателя казино

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Казино закрыли.

В Центральном районе Петербурга задержали трех человек за организацию незаконных азартных игр. В отношении всех преступников возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают городские  СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция задержала двух кассиров 1987 и 1996 года рождения и генерального директора 1988 года рождения. Они проводили азартные игры в доме №14 по Колокольной улице. У них было 30 компьютеров с программным обеспечением в виде спот-игр.

В отношение мужчин возбудили уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Все они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее на Piter.TV: У организаторов казино следователи нашли 16 миллионов рублей.
Фото: pixabay.com

 

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Теги: азарт, казино, колокольная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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