У организаторов казино следователи нашли 16 миллионов рублей

Незаконный бизнес велся в Северной Столице с 2014 года.

В Санкт-Петербурге следователи нашли у организаторов казино 16 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В данный момент сотрудники правоохранительные органы изучают изъятые у подозреваемых документы и оборудование. Планируется провести компьютерно-технические, финансово-экономические судебные экспертизы.

Напомним, что ранее по данному делу задержано 11 сотрудников "Вексельной компании Нева", возрастом от 24 до 47 лет. Следствие считает, что преступная группировка работала с декабря 2014 года. Злоумышленникам удалось создать целую сеть подпольных игровых клубов. Бизнесмены маскировали незаконную деятельность путем торговли векселями. Практически все задержанные пробудут под стражей до 5 апреля.

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