В петербургских музеях будут работать гиды с инвалидностью

Специалистов готовили в самых известных музеях Северной Столицы.

В 2019 году люди с инвалидностью смогут получить работу гида в 20 музеях Северной Столицы. Об этом сообщает пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

Подготовка специалистов велась в рамках программы "Подготовка глухих и слабослышащих гидов для работы на русском жестовом языке в музеях Санкт-Петербурга". В прошлом году людей готовили в Эрмитаже, Русском музее, Музее-квартире А.С. Пушкина и музее истории и религии. Всего выпустилось 10 дипломированных специалистов.

Для того чтобы стать участником программы необходимо обладать знаниями русского жестового языка, любовь к искусство, а также записать видео на тему "Почему я хочу стать гидом". По словам экскурсовод Юлия Быстрова найти работу такими образом смогут люди без трудового стажа.

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Фото: Центр занятости населения Санкт-Петербурга.