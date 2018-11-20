100 актеров на 100 квадратных метров: Театр Дождей просит о помощи

Две недели назад в социальных сетях появилась петиция в поддержку самого крохотного театра Петербурга. Как выяснилось, написали эту петицию зрители театра.

Почти 30 лет на Фонтанке работает один из самых добрых театров Петербурга. Но как выяснилось, попасть в Театр Дождей не так-то просто: в зале всего 45 мест, и чтобы купить билет, зрители вынуждены стоять в очереди месяцами, а то и провести в ожидании около полугода. И вот сейчас, в 2018 году, Театр Дождей кричит о помощи.

Первые зрители пришли сюда в 1989 году и уже тогда у театра была своя особенная манера и стиль. Здесь трепетно относятся к классике и понятию драматургия. В основной репертуар входят произведения от А.Чехова и Б. Шоу до современного Г. Горина.

Мы никогда не гнались за модой, ни в какое время. У театра было свое лицо, своя позиция, я попыталась еще в начала 90-х поставить Чехова так, как бы это понравилось критикам, я даже так начала ставить, но у меня не получилось. Чехов вывернулся и не дался, понимаете? Поэтому для меня, как писали в петербургском театральном журнале, драматургия по прежнему остается священной коровой, то есть мне важнее понять и представить драматурга, нежели себя на основе этого драматурга. Наталья Никитина, режиссер Театра дождей

Возвращаясь к истокам Театра Дождей, Наталья говорит, что совершенно ничего не помнит про страшные 90-ые, кроме самого театра и работы в нем. Поэтому на протяжении стольких лет с головой погруженная в работу труппа, совершенно не обращала внимание на тесноту помещения. С годами количество спектаклей увеличивалось, а актеров все прибавлялось. В итоге, театр вырос из старого помещения.

Этот наш театральный мир стал очень большой, нас больше 100 человек, у нас 23 спектакля в репертуаре. Я все время думаю, какой бы из них снять? Я только перестаю ставить его в репертуар, а зрители сразу спрашивают "когда будет этот спектакль"? Эти спектакли живы, и знаете, рука не поднимается их убивать, потому что они любимы зрителями и любимы актерами. А когда их играть и как их играть - это остается загадкой. Наталья Никитина, режиссер Театра дождей

Все помещение театра равняется площади 112,7 квадратных метров. В них входят: сцена, зал, комната для реквизита, маленькая гардеробная, гримерка и костюмерная. Здесь нет фойе и начала спектакля зрители вынужденных ждать на улице. Но все это удивительным образом никак не влияет на популярность театра. Билеты, выложенные в интернет, раскупаются за час.

Я хожу в театр дождей 5 лет, когда в первый раз пришла на спектакль этого театра, он тогда игрался на сцене Молодежного театра, я поняла, что это мое, что именно это я хочу видеть в театре. Он рождает во мне такие эмоции, которые я давно не получала в театрах. Совершенно случайно я узнала, что у Театра Дождей есть своя камерная сцена. Очень долго я не могла сюда попасть, долго не могла понять, как купить сюда билет. Это продолжалось месяцев 6. Светлана Северянина, постоянный зритель Театра Дождей

Актер Александр Иванов играет в театр на протяжении 29 лет. Он вспоминает, что когда они еще начинали работать, в театре было не так много актеров, но уже тогда не очень комфортные бытовые условия могли создавать некоторые сложности для творчества.

Чувствуешь иногда неловкость, например, когда приглашаешь человека в возрасте на спектакль к нам. И ему надо объяснить, что в театр пускают всего за 10 минут, и очень рано приходить туда не нужно - там нет буфета, нет фойе. Главное, чего хочется в подобной ситуации, чтобы возможный новый дом был комфортен в первую очередь для зрителей и для ощущения спектакля. Александр Иванов, актер

У театра много поклонников: есть зрители, которые ходят на один и тот же спектакль каждые десять лет; есть люди, которые приезжают на постановки из Германии, Америки, Израиля. Но даже при большом желании, новое количество поклонников никак не помещается в зал из 45 мест. Поэтому сейчас любители театра объединились и написали письмо в администрацию города.

Вы знаете, идея у зрителя возникла давно, но мы очень долго ждали, что без этого что-то произойдет. Ведь и зрители писали письма, и мы писали письма... А когда уже стало понятно, что ждать нечего, остается только глас народа. И как-то сложилось все. Этот год - это год театра, и в этом году нам исполняется 30 лет. Наталья Никитина, режиссер Театра дождей

Поклонников театра уже 1000, а мест всего 45. Поэтому, мы собрались с постоянными зрителями и решили, что нам надо поддержать театр, что это надо не только театру, но и нам, зрителям. Мы создали эту петицию, и мы действительно видим, что люди подписываются. Сейчас уже собрано 4000 подписей на сайте, и народ прибывает и прибывает. Мне пишут в личные сообщения, что это их любимый театр, и он достоин нового дома. Светлана Северянина, постоянный зритель Театра Дождей

Петицию можно найти по хэштегу #домдождям. Поклонники театра конструируют для него новые домики из бумаги, картона и разных подручных средств. На данный момент уже более 4000 тысяч человек подписали петицию. Осталось собрать еще 6000.

Мечтая о Доме для своего театра, режиссер объясняет, что готова по-прежнему обходиться без личного кабинета, лишь бы у актеров были гримерки и помещение для репетиций.

Дарья Молчанова, Глеб Ляин

Видео и фото: Piter.TV

Кадры спектаклей - Театр Дождя