В центре Петербурга снова закрашивают граффити

За неделю коммунальные службы потратили более 100 литров краски.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в центре Северной столицы снова закрашивают граффити. Об этом сообщается на официальной странице администрации Центрального района в соцсети "ВКонтакте".

Как оказалось, с 18 по 25 сентября в Центральном районе закрасили 529,6 квадратных метров. Отмечается, что за неделю коммунальные службы потратили более 100 литров краски.

Коммунальщики также закрасили 125 различных надписей.

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Фото:Piter.TV