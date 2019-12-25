Средняя зарплата в Петербурге доросла до 66 678 рублей

Беглов подчеркнул, что в Петербурге успешно выполняется проект "Производительность труда и поддержка занятости".

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в Петербурге средняя зарплата выросла до 66 678 рублей. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам градоначальника, в этом году в Петербурге успешно выполняется проект "Производительность труда и поддержка занятости" несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса.

Согласно оценкам экспертов, зарплата выросла с января по июль 2020 года на 3,7%.

Ранее мы сообщали о том, что у Единой карты петербуржца появился новый онлайн-сервис.

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