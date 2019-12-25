Сервис был разработан по поручение городских властей.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что у Единой карты петербуржца появился новый онлайн-сервис "ЕКП-Льготы". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что "ЕКП-Льготы" разработаны по поручению правительства Северной столицы. Они позволят петербуржцам получить информацию о мерах соцподдержки.

Согласно данным ведомства, в 2019 году льготами воспользовались около 2-х млн петербуржцев. Горожанам всего лишь надо было заполнить интерактивную анкету. Процесс занимает не более 5 минут.

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Фото:Piter.TV