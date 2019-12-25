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У Единой карты петербуржца появился новый онлайн-сервис
Сегодня, 10:51
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IRINA_CHALKINA

У Единой карты петербуржца появился новый онлайн-сервис

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Сервис был разработан по поручение городских властей.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что у Единой карты петербуржца появился новый онлайн-сервис "ЕКП-Льготы". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что "ЕКП-Льготы" разработаны по поручению правительства Северной столицы. Они позволят петербуржцам получить информацию о мерах соцподдержки.

Согласно данным ведомства, в 2019 году льготами воспользовались около 2-х млн петербуржцев. Горожанам всего лишь надо было заполнить интерактивную анкету. Процесс занимает не более 5 минут.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургских школах впервые отметят День первоклассника.

Фото:Piter.TV

Теги: единая карта петербуржца, льготы спб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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