Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 9 октября, в центре Петербурга задержали пьяного таксиста без прав. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что таксиста остановили на Октябрьская набережной, д.31. Пьяный 28-летний житель Ленобласти разъезжал на агрегаторе "Яндекс.такси". Мужчина предъявил водительские чужие водительские права. Позже правоохранители выяснили, что таксиста лиши прав еще в 2018 году. Ранее он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Нарушителя доставили в отдел. На него составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Токсово неизвестные обворовали частный дом на крупную сумму.

Видео:УГИБДД по Петербургу и Ленобласти