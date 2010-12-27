В Токсово неизвестные обворовали частный дом на крупную сумму

Злоумышленники скрылись с места преступления.

В полицию Всеволожского района обратилась 53-летняя женщина. Она заявила, что неизвестные обокрали частный дом на улице Боровой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 9 октября. Гражданка утверждала, что проходила мимо и увидела выломанное окно первого этажа. Зайдя в дом женщина обнаружила, что неизвестные похитили 200 долларов, 120 евро, 30 000 рублей, а также ювелирные украшения, монеты различного номинала выпуска, бумажные деньги СССР и пневматический пистолет.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что за сутки санавиация доставила в больницы трёх жителей Ленобласти.

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