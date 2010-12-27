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За сутки санавиация доставила в больницы трех жителей Ленобласти
Сегодня, 9:24
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За сутки санавиация доставила в больницы трех жителей Ленобласти

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Из города Кириши в Петербург медики доставили малыша с редким заболеванием.

В минувшую среду, 9 октября, санавиация доставила в петербургские больницы трех жителей Ленобласти. Об этом сообщается на странице "Национальной службы санитарной авиации" в социальной сети "ВКонтакте".

Среди пациентов оказался младенец из Кирши. У ребенка обнаружили редкое заболевание крови. Кроме того, санавиация доставила в город на Неве пациента с диабетом в тяжёлом состоянии из Светогорска. Также медики оказали помощь жителю в Пикалёво.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы спасли в Петергофе лисицу, которая свалилась в фонтан.

Фото:пресс-служба Национальной службы санитарной авиации

Теги: новости спб, общество, санавиация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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