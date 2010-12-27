За сутки санавиация доставила в больницы трех жителей Ленобласти

В минувшую среду, 9 октября, санавиация доставила в петербургские больницы трех жителей Ленобласти. Об этом сообщается на странице "Национальной службы санитарной авиации" в социальной сети "ВКонтакте".
Среди пациентов оказался младенец из Кирши. У ребенка обнаружили редкое заболевание крови. Кроме того, санавиация доставила в город на Неве пациента с диабетом в тяжёлом состоянии из Светогорска. Также медики оказали помощь жителю в Пикалёво.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы спасли в Петергофе лисицу, которая свалилась в фонтан.
Фото:пресс-служба Национальной службы санитарной авиации
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