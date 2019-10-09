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Петербуржцы спасли в Петергофе лисицу, которая свалилась в фонтан

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Животное охотилось за уткой.

В среду, 9 октября, в Петергофе прошла целая спасательная операция неуклюжей лисы. Животное угодило в фонтан. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Как оказалось, лиса решила полакомиться уточкой, которая мирно плавала в одном из фонтанов в Петергофе. В итоге животное начало тонуть. На помощь к ней пришел местный житель по имени Валера. Мужчина бросился в воду за лисой. Спасителя встречали аплодисментами. 

Ну Валера, ну молодец! Такой мужчина золотой! 

отмечают очевидцы

Горожане поделились кадрами чудесного спасения в соцсетях. На них видно, что лиса изначально затаилась на "островке" фонтана. После находчивые петербуржцы сделали из фотографии своеобразный "мем". Пользователи предлагают увековечить этот инцидент, повесив эту картину в Петергофе. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские археологи нашли на дне Чудского озера фундамент церкви XV века.

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, общество, спасли лисицу петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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