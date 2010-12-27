Петербургские археологи нашли на дне Чудского озера фундамент церкви XV века 

Фундамент расположен в полутора километрах от берега.

В среду, 9 октября, стало известно о том, что петербургские археологи нашли на дне Чудского озера фундамент церкви. Об этом сообщает директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Петербурге и Ленинградской области, куратор экспедиции Владимир Казаков.

Изестно, что фундамент нашли фундамент на глубине порядка метра. Специалистам пришлось отплыть от берега около 1,5 км. По словам археологов, церковь могли возвести XV веком. Соответствующее сооружение упоминается в летописях 1450 года. Отметим, что 800 лет назад исследуемая сейчас территория была сушей.

Археологи планируют пробурить озёрные отложения, чтобы определить скорость их накопления.

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Фото:photocentra.ru