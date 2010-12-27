В центре Петербурга задержали безработного сбытчика наркотиков

У мужчины изъяли почти килограмм запрещенного вещества.

Во вторник, 3 декабря, в Волоколамском переулке полицейские задержали безработного 33-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Мужчину остановили у дома №1, в котором он жил, в ходе оперативных мероприятий по контролю за оборотом наркотиков.

Личный досмотр мужчины выявил в его запасах пакет с белым кристаллическим веществом весом почти килограмм. Как выяснилось, этим веществом оказался наркотик – производный от N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.

Тем временем, в Ленобласти связали и отвезли в лес частного извозчика.

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