Туристы оплатят ремонт 255 зданий в центре Петербурга

Беглов отметил, что полностью перекладывать на местных жителей "бремя реставрации" неправильно.

Власти Петербурга планируют сделать капитальный ремонт 255 исторических зданий в центре города за счет туристского сбора. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Глава Петербурга отметил, что полностью перекладывать на местных жителей "бремя реставрации" неправильно и несправедливо. Власти города подготовили специальную программу, которая на первом этапе предполагает ремонт 255 зданий. Финансировать эту инициативу будут туристы.

Капитальный ремонт будет включать в себя установку лифтового оборудования и замену систем водоснабжения и отопления. При реставрации будет внедрена система "холодный чердак", благодаря которой не будет образовываться наледь на крышах.

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