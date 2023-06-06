В центре Петербурга вводят зоны платной парковки с тарифами до 360 рублей

Петербуржцам придётся платить за стоянку по новым коэффициентам загруженности.

В Петербурге утвердили перечень зон платной парковки в четырёх районах города. Стоимость стоянки будет зависеть от коэффициента загруженности — от 100 до 360 руб. в час. Документы опубликованы на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Зоны с низкой загруженностью (менее 50 %) будут стоить 100 руб. в час, при средней (50–70 %) — 200 руб., высокой (70–85 %) — 280 руб., а при максимальной (от 85 %) — 360 руб. в час. Данные о заполняемости парковок будут поступать с камер фото- и видеофиксации и из системы "Единое городское парковочное пространство".

Платные парковки вводятся в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. Работать они будут ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. Оплата должна производиться в течение 30 минут после остановки автомобиля.

Ранее Смольный оставил нормы парковок в новостройках без изменений.

Фото: Piter.TV