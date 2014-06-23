Смольный оставил нормы парковок в новостройках без изменений

Власти Петербурга отказались снижать требования к количеству парковочных мест.

Власти Санкт-Петербурга не планируют пересматривать нормы по обеспечению новостроек парковочными местами, сообщает "Деловой Петербург". Решение объясняется желанием избежать ухудшения городской среды и усугубления парковочного коллапса.

Согласно действующим правилам, для жилых зданий необходимо предусмотреть одно машино-место на каждые 80—120 кв. м площади в зависимости от локации. Не менее 12,5% парковочных мест должны быть организованы на открытых стоянках. Застройщики обращались с предложением ввести понижающий коэффициент 0,5 для территорий комплексного развития.

Идею создания "парковок-спутников", позволяющих размещать до 100% машин вне участка застройки, комиссия признала чрезмерно радикальной. Единственное послабление коснулось исторического центра — там можно не соблюдать требование по открытым парковкам при условии организации всех остальных мест в подземных паркингах.

Себестоимость одного места в подземном паркинге составляет 1,5 млн руб

Фото: Piter.TV