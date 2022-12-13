В центре Петербурга высадили декоративные двухметровые яблони

Деревья будут украшать город на Неве до осени.

В центре Петербурга появились двухметровые яблони. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-города.

Озеленители высадили 68 деревьев. В прошлом году Северную столицу украшало столько же плодовых.

Деревья будут украшать город на Неве до осени. Затем их пересадят в сады, скверы и парки Петербурга.

Яблони олицетворяют весну, возрождение и новую жизнь, рассказали в комблаге.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке на Первомай придумали программу для посетителей.

Фото: пресс-служба комблага