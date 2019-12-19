В центре Петербурга увеличат количество экологичных автобусов

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в городе появятся дополнительные экологичные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс".
Отмечается, что дополнительные автобусы появится в Северной столице в рамках европейской недели мобильности.
22 газовых автобуса будут перевозить пассажиров по маршруту № 3 от улицы Костюшко до Театральной площади.
ГУП "Пассажиравтотранс".
Даже 22 газовых автобуса дополнит дизельный автобус с двигателем экологического класса Евро-6.
Ранее мы сообщали о том, что экологи составят черный список родников Петербурга и Ленобласти.
Фото:gov.spb.ru
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