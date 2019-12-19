В центре Петербурга увеличат количество экологичных автобусов

Дополнительные автобусы появятся на улицах Петербурга в рамках проведения европейской недели мобильности.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в городе появятся дополнительные экологичные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс".

Отмечается, что дополнительные автобусы появится в Северной столице в рамках европейской недели мобильности.

22 газовых автобуса будут перевозить пассажиров по маршруту № 3 от улицы Костюшко до Театральной площади. ГУП "Пассажиравтотранс".

Даже 22 газовых автобуса дополнит дизельный автобус с двигателем экологического класса Евро-6.

Ранее мы сообщали о том, что экологи составят черный список родников Петербурга и Ленобласти.

Фото:gov.spb.ru