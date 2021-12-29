В центре Петербурга упавшие сосульки с крыш разбили стекла автомобилей

На Пушкинской улице у дома №11 петербургские коммунальщики очищали крышу от снега и наледи и сбросили ее на припаркованные автомобили. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
В комментариях горожане отметили, что раньше перед уборкой места огораживали лентой и предупреждали автомобилистов. На снимках видно, что у белого автомобиля полностью разбито заднее стекло, у второго автомобиля также пострадало стекло.
Ранее пассажир "Чижика" разбил стекло трамвая у метро "Ладожская". В ведомстве отметили, что мужчина проехал свою остановку и запаниковал, "стал стучать водителю в дверь и случайно разбил стекло. Умысла разбить не было".
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Епанов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все