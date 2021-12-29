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В центре Петербурга упавшие сосульки с крыш разбили стекла автомобилей
Сегодня, 22:30
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В центре Петербурга упавшие сосульки с крыш разбили стекла автомобилей

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Коммунальщики очищали крышу дома №11 по Пушкинской улице.

На Пушкинской улице у дома №11 петербургские коммунальщики очищали крышу от снега и наледи и сбросили ее на припаркованные автомобили. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

В комментариях горожане отметили, что раньше перед уборкой места огораживали лентой и предупреждали автомобилистов. На снимках видно, что у белого автомобиля полностью разбито заднее стекло, у второго автомобиля также пострадало стекло. 

Ранее пассажир "Чижика" разбил стекло трамвая у метро "Ладожская". В ведомстве отметили, что мужчина проехал свою остановку и запаниковал, "стал стучать водителю в дверь и случайно разбил стекло. Умысла разбить не было".

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Епанов
 

Теги: коммунальщики, наледь, пушкинская, снег, сосульки, стекла, улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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