Происшествие попало на камеры наблюдения.

В центре Петербурга таксист въехал в стену Кузнечного рынка и сбил двух человек. Подробности происшествия Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Водитель 1990-го года рождения управлял автомобилем такси марки "Хендай Элантра" и находился в состоянии алкогольного опьянения. В первом часу ночи среды, 12 мая, машина наехала на двух пешеходов, которые находились на тротуаре. После этого такси врезалось в стену Кузнечного рынка. В состоянии средней степени тяжести были госпитализированы 21-летний молодой человек и 24-летняя девушка.

В отношении водителя составлен ряд административных протоколов по 12.8 и 12.24 КоАП РФ – "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью".

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Лёни Голикова мотоциклист врезался в легковушку.

Видео: Piter.tv