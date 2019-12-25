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На улице Лёни Голикова мотоциклист врезался в легковушку
Сегодня, 19:34
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На улице Лёни Голикова мотоциклист врезался в легковушку

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Байкера осмотрели врачи скорой помощи.

На улице Лёни Голикова мотоциклист врезался в легковушку. О подробностях случившегося Piter.tv рассказал источник в экстренных службах. Авария у дома №35 в Кировском районе произошла в седьмом часу вечера среды, 12 мая.

Мотоцикл марки Yamaha и номерами 47 региона столкнулся с легковушкой "Пежо 308". После столкновения байкера осмотрели врачи скорой помощи.

Случай стал третьим зафиксированным ДТП за сутки в Петербурге с участием байкера. Ранее авария у входа в ЦПКиО имени Кирова спровоцировала пробку, сообщается об одном пострадавшем.

Кроме того,  на проспекте Энгельса 46-летний житель Карелии сбил двух школьниц на мотоцикле Kawasaki. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. На данный момент по факту происшествия проводится проверка. 

Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп, мотоциклист
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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