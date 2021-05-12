Сообщается об одном пострадавшем.

Авария с участием байкера у ЦПКиО попала на видео. Об аварии, которая произошла в среду, 12 мая, Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. ДТП произошло у входа в парк ЦПКиО имени С.М. Кирова на Приморском проспекте.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении нашей редакции. На видео можно заметить. как мотоциклист на большой скорости врезается в припаркованные автомобили. Байкера госпитализировали.

Авария затруднила движение автомобилей на Приморском проспекте в сторону Петербурга. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" размер транспортного затора сейчас составляет более двух километров и начинается с улицы Савушкина у станции метро "Беговая".

Аналогичный случай произошел на проспекте Энгельса – 46-летний житель Карелии сбил двух школьниц на мотоцикле Kawasaki. Пострадавшие школьницы были госпитализированы в состоянии средней тяжести. На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Видео: Piter.tv