В центре Петербурга суд закрыл кальянную из-за жалоб местных жильцов

Таким образом, у сотрудников кальянной есть месяц на устранение неполадок в заведении.

Куйбышевский район суд Северной столицы на 30 суток закрыл кальянную "Self-cost", расположенную на Стремянной улице. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Местные жильцы из раза в раз жаловались на ухудшение условий проживания. Гражданам не нравился ярковыраженный запах дыма, а также приносила неудобства громкая музыка в позднее время. В связи с чем сотрудники Роспотребнадзора явились в заведение с проверкой.

В ходе проверки были обнаружены нарушения. Так, в заведении имеют место встречные потоки сырья и готовой продукции, а также чистой и использованной посуды. Также выяснилось, что в кальянной осуществляется изготовление блюд из сырьевой продукции при отсутствии условий для их обработки.

К тому же, в заведении неправильно установлена система вентиляции и шумоизоляции.

Потерпевшие подтвердили содержание жалобы, указали на ухудшение условий проживания, связанных с работой кальянной, постоянными запахами и дымом, шумом от работы музыкального оборудования. Объединённая пресс-служба судов города.

Таким образом, у сотрудников кальянной есть месяц на устранение неполадок в заведении.

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Фото: pixabay.com

