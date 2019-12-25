В центре Петербурга стартовал фестиваль ледоколов

Всем желающим разрешили прогуляться по борту кораблей, ознакомиться с историей буксиров и сделать фотографии.

Сегодня, 1 мая, проходит фестиваль ледоколов. Основной площадкой форума стала набережная Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Всем желающим разрешили прогуляться по борту кораблей, ознакомиться с историей буксиров и сделать фотографии. На берегу проводятся мастер-классы по изготовлению оснастки, конкурсы, лотереи.

На ледоколе "Красин" посетители могут увидеть экспонаты выставки "105 лет службы Отечеству". Горожанам рассказывают об истории ледокола с момента возведения и до сегодняшних дней.

В 14:00 началось парадное шествиe "Метеоров". Его сопроводил "вальс буксиров". Полчаса три судна исполняли сложные и скоординированные маневры, а также создавали красивые фонтаны из струй воды.

Ранее на Piter.tv: после просушки открылись для посетителей Михайловский и Летний сады.

Фото: ВКонтакте / Музей "ЛЕДОКОЛ "КРАСИН". Официальная группа