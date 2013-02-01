После просушки открылись для посетителей Михайловский и Летний сады

Брать алкогольные напитки, курить на территории площадок категорически запрещено.

В Петербурге после просушки открылись Летний и Михайловский сады. Они были закрыты для посетителей весь апрель. Об этом сообщили в дирекции парковых территорий.

Работники садов попросили горожан оставить на велопарковках самокаты, ролики, гироскутеры, велосипеды, скейтборды и прочие средства передвижения. В Летнем и Михайловском саду разрешены лишь пешие прогулки и с колясками.

Нельзя сюда прийти с домашними животными. Брать алкогольные напитки, курить на территории площадок тоже категорически запрещено.

Ранее на Piter.tv: Летний дворец Петра I примет посетителей 1 мая.

Фото: Piter.tv