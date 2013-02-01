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После просушки открылись для посетителей Михайловский и Летний сады
Сегодня, 12:24
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После просушки открылись для посетителей Михайловский и Летний сады

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Брать алкогольные напитки, курить на территории площадок категорически запрещено. 

В Петербурге после просушки открылись Летний и Михайловский сады. Они были закрыты для посетителей весь апрель. Об этом сообщили в дирекции парковых территорий.

Работники садов попросили горожан оставить на велопарковках самокаты, ролики, гироскутеры, велосипеды, скейтборды и прочие средства передвижения. В Летнем и Михайловском саду разрешены лишь пешие прогулки и с колясками. 

Нельзя сюда прийти с домашними животными. Брать алкогольные напитки, курить на территории площадок тоже категорически запрещено. 

Ранее на Piter.tv: Летний дворец Петра I примет посетителей 1 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: 1 мая, летний сад, михайловский сад, открылся после просушки, природа, просушка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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