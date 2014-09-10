Летний дворец Петра I примет посетителей 1 мая

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, было принято решение осуществлять продажу билетов исключительно в кассах.

В воскресенье, 1 мая, первых посетителей примет Летний дворец Петра I. Теперь он будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00. Выходной день - вторник. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

Посетить Летний дворец императора можно только с экскурсионной группой. Билеты продаются в кассе. Каждый час гид рассказывает посетителям историю площадки и многое другое.

Отметим, что купить билет на сайте не выйдет. Во время непогоды музей закрывается. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, было принято решение осуществлять продажу билетов исключительно в кассах. Обойдется он в 800 рублей, льготные категории граждан могут пройти во дворец резиденцию бесплатно.

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Фото: ВКонтакте / Русский музей