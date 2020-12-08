В водоемах в центре Петербурга стали чаще замечать бобров

Это показатель того, что вода в реках и каналах чистая.

В водоемах в центре Петербурга начали чаще замечать бобров: животных видели в реке Мурзинке и в канале Грибоедова. По словам первого зампреда городского городского комитета по природопользованию Михаила Страхова, это означает, что вода в этих водоемах чистая, поскольку бобры любят именно такую воду.

Страхов напомнил, что в 2020 году в городе собрали 4,2 тысячи кубометров мусора, большую часть которого составляет пластик. Как сказал чиновник, власти планируют процедуру по экологическому оздоровлению ряда крупных водных объектов, чтобы некоторые из них стали пригодными для купания. Речь идет о Суздальских озерах, системе Дудергофских озер, озере Сестрорецкий Разлив: на этих водоемах уже провели комплексные обследования.

Самыми грязными водоемами Петербурга остаются реки Охта, Оккервиль и Лубья, поскольку они принимают большую часть неочищенных сточных вод города. Страхов отметил, что очистка этих рек планируется после завершения строительства "Водоканалом" Охтинского коллектора, который займется очисткой 100% коммунальных стоков.

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