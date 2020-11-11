В центре Петербурга сгорел дорогостоящий контейнер для раздельного сбора мусора

Жители подозревают, что это поджог.

Жители Владимирского округа разыскивают злоумышленника, который поджог контейнер для раздельного сбора отходов во дворе дома №8 на Коломенской улице.

Контейнер появился всего несколько месяцев назад. В фургончике было 4 отдела: для стекла, картона, пластика и металла.

Дорогие жители, если вы были свидетелем данного преступления, пожалуйста, отзовитесь, напишите нам в сообщения группы. написали депутаты Владимирского округа в группе в "ВКонтакте".

Пожар приезжали потушить сотрудники МЧС. Теперь контейнером воспользоваться не удастся.

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Фото: Telegram / Владимирский LIve