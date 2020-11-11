В центре Петербурга сгорел дорогостоящий контейнер для раздельного сбора мусора

Жители Владимирского округа разыскивают злоумышленника, который поджог контейнер для раздельного сбора отходов во дворе дома №8 на Коломенской улице.
Контейнер появился всего несколько месяцев назад. В фургончике было 4 отдела: для стекла, картона, пластика и металла.
Дорогие жители, если вы были свидетелем данного преступления, пожалуйста, отзовитесь, напишите нам в сообщения группы.
написали депутаты Владимирского округа в группе в "ВКонтакте".
Пожар приезжали потушить сотрудники МЧС. Теперь контейнером воспользоваться не удастся.
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Фото: Telegram / Владимирский LIve
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