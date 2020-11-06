Водитель "Лексуса" решил произвести впечатление на девушку опасной ездой по проезжей части в Петербурге

Водитель катался по центру города.

Мужчина устроил "опасную езду" по проезжей части ради того, чтобы произвести впечатление на свою девушку. Об этом дрифтер рассказал в отделении полиции.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, нарушителя задержали вечером 3 ноября за многочисленные нарушения ПДД на Кавалергадской улице. Водитель "Лексуса" неоднократно выезжал на встречную полосу движения и не включал "поворотник" на поворотах.

Документов на автомобиль, страховки у мужчины не было. Кроме того, уровень тонировки превышал значения установленной нормы. В салоне иномарки обнаружили несколько ножей.

В отношении молодого человека составили ряд административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец, находящийся под домашним арестом, посылал школьнице порнографические фото.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области