В переулке Мошкова сгорела квартира

По данным СМИ, в больнице оказались два человека.

В Петербурге утром 27 ноября горела квартира в Центральном районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасателям позвонили около пяти часов утра и сообщили, что горит квартира в доме №5 в переулке Мошкова. На пятом этаже на площади 8 квадратных метров вспыхнула обстановка в двухкомнатной квартире.

Пожарные ликвидировали возгорание около 5:18. С огнем боролись 16 человек личного состава МЧС. По данным СМИ, в больнице оказались два человека. У них ожоги и отравление угарным газом.

Ранее пожарные полчаса тушили горящий Volvo на Лахтинском проспекте.

Фото: Piter.tv