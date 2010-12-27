Пожарные полчаса тушили горящий Volvo на Лахтинском проспекте

В результате пожара никто не пострадал.

Вечером субботы, 23 ноября, в Приморском районе Петербурга горел автомобиль Volvo. Об этом сообщили ГУ МЧС по городу.

Сообщение об инциденте появилось в 22:16. Бригада пожарных в составе пяти сотрудников в сопровождении машины спецтехники оперативно отправилась на Лахтинский проспект, 85.

В 22:47 пламя удалось ликвидировать. В результате инцидента у автомобиля полностью сгорел моторный отсек. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в садоводстве "Клен" Ленобласти горел дачный дом.

Видео: Piter.tv