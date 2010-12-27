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Пожарные полчаса тушили горящий Volvo на Лахтинском проспекте
Сегодня, 9:32
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arteliseev

Пожарные полчаса тушили горящий Volvo на Лахтинском проспекте

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В результате пожара никто не пострадал.

Вечером субботы, 23 ноября,  в Приморском районе Петербурга горел автомобиль Volvo. Об этом сообщили ГУ МЧС по городу.

Сообщение об инциденте появилось в 22:16. Бригада пожарных в составе пяти сотрудников в сопровождении машины спецтехники оперативно отправилась на Лахтинский проспект, 85. 

В 22:47 пламя удалось ликвидировать. В результате инцидента у автомобиля полностью сгорел моторный отсек. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в садоводстве "Клен" Ленобласти горел дачный дом.

Видео: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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