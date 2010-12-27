В садоводстве "Клен" Ленобласти горел дачный дом

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 23 ноября, в Кировском районе Ленинградской области был объят пламенем дачный дом, расположеный в садоводстве "Клен". Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МЧС по Ленинградской области.

В доме горела площадь 35 метров. На место происшествия выдвинулись восемь пожарных в сопровождении двух единициспецтехники. В 17:18 пламя было ликвидировано. Всего на тушение пожара ушел час и две минуты.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте работает дознаватель из отдела надзорной деятельности Кировского района.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ночью 23 ноября горел хлебозавод.

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