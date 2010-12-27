Ночью в Петербурге горел хлебзавод

Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью субботы, 23 ноября, на Петроградской стороне в Северной столице произошел пожар на хлебозаводе "Арнаут". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на улице Кубышева, 15. На диспетчерский пульт сигнал поступил в 2:48. На место оперативно отправились 16 человек личного состава, а также четыре пожарных машины.

По приезде огнеборцы обнаружили, что пламя охватило второй этаж здания, в котором находился цех по производству хлебобулочных изделий. Пламя охватило площадь 15-20 метров. Было установлено, что огонь образовался в вентиляционной трубе.

Пожарные смогли ликвидировать пламя к 3:45. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали двоих мужчин, сливающих в канализацию химикаты.

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