В Петербурге задержали двоих мужчин, сливающих в канализацию химикаты

За незаконной деятельностью их застал сотрудник "Водоканала".

В пятницу, 22 ноября, в Северной столице смогли задержать двух подозреваемых в сливе химикатов в городскую канализацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в Кировском районе города, на Двинской улице. Вечером пятницы, сотрудник "Водоканала" обратил внимание на двух мужчин, сливающих в канализационный люк неизвестные вещества при помощи шланга. Он тут же вызывал полицию и препятствовал их побегу.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали неизвестных.

Сейчас сотрудники "Водоканала" выясняют, что именно было слито в канализацию, предварительно взяв пробы сточных вод.

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