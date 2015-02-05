Он подчеркнул, что реакции на подобные действия Киева от Запада не последовало.

Ситуация с химикатами в Сирии вызвала негодование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, в результате негодования стран Запада в декабре 2023 года были приняты рекомендации по полному запрету экспорта химической продукции двойного назначения на территорию Сирии. Кириллов отметил, что материалы о доказанных случаях нарушения Украиной конвенции Россия передала в ОЗХО. Он подчеркнул, что реакции на действия Киева не последовало.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ с наемниками из Польши.

Видео: Минобороны России