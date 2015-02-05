Ситуация с химикатами в Сирии вызвала негодование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате негодования стран Запада в декабре 2023 года были приняты рекомендации по полному запрету экспорта химической продукции двойного назначения на территорию Сирии. Кириллов отметил, что материалы о доказанных случаях нарушения Украиной конвенции Россия передала в ОЗХО. Он подчеркнул, что реакции на действия Киева не последовало.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ с наемниками из Польши.
Видео: Минобороны России
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