Навигатор указал водителю иномарки ехать на ЗСД по встречке

Водитель ехал на большой скорости в крайней левой полосе.

Ранним утром субботы, 23 ноября, очевидцы заметили иномарку, которая на большой скорости ехала по встречной полосе на ЗСД. Видео с инцидентом опубликовали в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". Мы публикуем видеозапись без звука, так как на нем присутствует нецензурная лексика.

На видео видно, как водитель едет по пустой встречной полосе, отделенной от нужной ему заградительным барьером. Как отметил автор видео, в конечном итоге все обошлось.

"Не смешно, а страшно. Навигатор вел, оказывается по встречке. Жив, здоров", - отметили в тексте публикации

В комментариях люди удивились, почему он едет в крайней левой полосе, и почему не развернулся. Также отметили, что помимо навигатора необходимо думать и самому.

Ранее мы сообщали, что на Приморском шоссе из-за столкновения с деревом погиб водитель Mercedes.

Видео: vk.com/spb_today / Глеб Глебов