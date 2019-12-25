В центре Петербурга растут пробки

Движение затруднено в связи с проведением репетиции военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

В среду, 19 июля, в центре Петербурга постепенно образуются пробки. Движение затруднено в связи с проведением репетиции военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Судя по данным сервиса "Яндекс.карты", машины стоят на Каменноостровском проспекте, Садовой улице, улице Пестеля, набережной Фонтанки, Невском проспекте в сторону Дворцовой площади, и на Свердловской набережной на подъезде к шоссе Революции.

В спальных районах дорожная ситуация гораздо лучше. Загруженность дорог составляет всего 3 балла.

Ранее мы сообщили о том, что ко Дню ВМФ подготовили памятник Ивану Крузентерну на набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти