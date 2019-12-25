Ко Дню ВМФ подготовили памятник Ивану Крузентерну на набережной Лейтенанта Шмидта

В Санкт-Петербурге идет подготовка к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ. Один из символов праздника - памятник Ивану Крузенштерну был вымыт на набережной Лейтенанта Шмидта.

Памятник Ивану Крузенштерну, руководителю первой кругосветной экспедиции России, одним из первых был подготовлен ко Дню ВМФ. Сотрудники Музея городской скульптуры в очередной раз получили возможность заглянуть в глаза царскому адмиралу. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Памятник будет промываться сверху вниз, то есть сначала скульптура, потом постамент с использованием пенного нейтрального моющего средства, которое будет наноситься механическим путём с последующим смытием водой Заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга Павел Голубков

Дождь не мешает процессу уборки. Независимо от погоды, работы ведутся с соблюдением всех этапов уборки, утверждают сотрудники Музея городской скульптуры. Ведь в День ВМФ у Адмиралтейства, как и положено, должен быть чистый и опрятный парад.

Сотрудники музея с особой тщательностью отполировали адмиральские наплечные знаки и медали. До каждого углубления и детали. Сказалось и наличие поблизости оживленной автомагистрали.

Ранее сообщалось, что подготовка ко Дню ВМФ продолжается: четыре петербургских моста разведут днем 19 и 23 июля

Фото: скриншот Google Maps

