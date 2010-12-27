В центре Петербурга расчистят 18 опасных кровель

На уборку отправят 35 кровельщиков.

В воскресенье, 17 февраля в Центральном районе очистят 18 кровель многоквартирных домов от льда и снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

На уборку выделят 35 кровельщиков.

Список адресов, где пройдет уборка:

Коломенская, 31

Транспортный, 7

Черняховского, 5 лит В

Черняховского, 5 лит Б

Транспортный, 9

Черняховского, 35

Черняховского, 33 лит В

Черняховского, 29-31 лит В

Черняховского, 53 лит В

Черняховского, 34

Черняховского, 44

Обводный, 59 лит Б

Обводный, 59 лит В

Обводный, 59 лит Д

Обводный, 55 лит Г

Обводный, 51 лит Б

Обводный, 51 лит В

Обводный, 51 лит Г

Отмечается, что кровли указанных домов признаны потенциально опасными.

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