В центре Петербурга расчистят 18 опасных кровель

В воскресенье, 17 февраля в Центральном районе очистят 18 кровель многоквартирных домов от льда и снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
На уборку выделят 35 кровельщиков.
Список адресов, где пройдет уборка:
- Коломенская, 31
- Транспортный, 7
- Черняховского, 5 лит В
- Черняховского, 5 лит Б
- Транспортный, 9
- Черняховского, 35
- Черняховского, 33 лит В
- Черняховского, 29-31 лит В
- Черняховского, 53 лит В
- Черняховского, 34
- Черняховского, 44
- Обводный, 59 лит Б
- Обводный, 59 лит В
- Обводный, 59 лит Д
- Обводный, 55 лит Г
- Обводный, 51 лит Б
- Обводный, 51 лит В
- Обводный, 51 лит Г
Отмечается, что кровли указанных домов признаны потенциально опасными.
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