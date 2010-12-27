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В центре Петербурга расчистят 18 опасных кровель
Сегодня, 12:53
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TretyakovaS

В центре Петербурга расчистят 18 опасных кровель

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На уборку отправят 35 кровельщиков.

В воскресенье, 17 февраля в Центральном районе очистят 18 кровель многоквартирных домов от льда и снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

На уборку выделят 35 кровельщиков. 

Список адресов, где пройдет уборка: 

  • Коломенская, 31
  • Транспортный, 7
  • Черняховского, 5 лит В
  • Черняховского, 5 лит Б
  • Транспортный, 9
  • Черняховского, 35
  • Черняховского, 33 лит В
  • Черняховского, 29-31 лит В
  • Черняховского, 53 лит В
  • Черняховского, 34
  • Черняховского, 44
  • Обводный, 59 лит Б
  • Обводный, 59 лит В
  • Обводный, 59 лит Д
  • Обводный, 55 лит Г
  • Обводный, 51 лит Б
  • Обводный, 51 лит В
  • Обводный, 51 лит Г

Отмечается, что кровли указанных домов признаны потенциально опасными.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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