Чиновники требуют оснастить каждый район Петербурга машинами с "Парконом"

Также в зимний период 2019-2020 годов будет увеличено количество улиц с запретом на парковку во время уборки снега.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что петербургские чиновники намерены оснастить каждый район города машинами с "Парконом". Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству города на Неве Сергей Малинин.

Также на расширенном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Васильев. Он заявил, что необходимо определить уровни сложности выполнения задач во время зимней уборки. например, обозначить их цветом.

"Красная — когда у нас все завалило снегом. Розовая угроза — когда снег обильно идет раз в день", —отметил депутат.

Отмечается, что предстоящей зимой власти Петербурга планируют увеличить количество улиц с запретом на парковку во время уборки снега.

Ранее мы сообщали о том, что новогодние украшения в Петербурге зажгут в пятницу.

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