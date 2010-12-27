  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Чиновники требуют оснастить каждый район Петербурга машинами с "Парконом"
Сегодня, 16:53
61
IRINA_CHALKINA

Чиновники требуют оснастить каждый район Петербурга машинами с "Парконом"

0 0

Также в зимний период 2019-2020 годов будет увеличено количество улиц с запретом на парковку во время уборки снега.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что петербургские чиновники намерены оснастить каждый район города машинами с "Парконом". Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству города на Неве Сергей Малинин.

Также на расширенном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Васильев. Он заявил, что необходимо определить уровни сложности выполнения задач во время зимней уборки. например, обозначить их цветом. 

"Красная — когда у нас все завалило снегом. Розовая угроза — когда снег обильно идет раз в день",

—отметил депутат.

Отмечается, что предстоящей зимой власти Петербурга планируют увеличить количество улиц с запретом на парковку во время уборки снега.

Ранее мы сообщали о том, что новогодние украшения в Петербурге зажгут в пятницу.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, уборка снега спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии