Новогодние украшения в Петербурге зажгут в пятницу

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что новогодние украшения в Петербурге начнут зажигать 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Ленсвета".
Ведомство отметило, что подключение начнется с Технологической площади. Кроме того, первые праздничные гирлянд зажгутся в Адмиралтейском районе. В общей сложности в Петербурге украсят 2,5 тысячи точек. Их подключат до 20 декабря.
Известно, что к праздникам в Северной столице разместят 3,5 тысячи элементов оформления. Отмечается, что в этом году город украсят в театральной тематике. Это приурочено к уходящему году театра. Власти Петербурга отметили, что на улицах появятся сияющие огнями маски, скрипичные ключи и гирлянды, стилизованные под театральные люстры и занавесы.
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Фото:Piter.TV
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