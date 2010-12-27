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Новогодние украшения в Петербурге зажгут в пятницу
Сегодня, 16:08
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IRINA_CHALKINA

Новогодние украшения в Петербурге зажгут в пятницу

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В числе первых зажгутся украшения в Адмиралтейском районе.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что новогодние украшения в Петербурге начнут зажигать 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Ленсвета".

Ведомство отметило, что подключение начнется с Технологической площади. Кроме того, первые праздничные гирлянд зажгутся  в Адмиралтейском районе. В общей сложности в Петербурге украсят 2,5 тысячи точек. Их подключат до 20 декабря. 

Известно, что к праздникам в Северной столице разместят 3,5 тысячи элементов оформления. Отмечается, что в этом году город украсят в театральной тематике. Это приурочено к уходящему году театра. Власти Петербурга отметили, что на улицах появятся  сияющие огнями маски, скрипичные ключи и гирлянды, стилизованные под театральные люстры и занавесы.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный рассказал, как Петербург встретит 2020 год.

Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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