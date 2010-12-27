Петербуржцам не понравилась идея реагентов

Жители города считают, что реагенты портят обувь и плохо сказываются на здоровье домашних животных.

Телеканал "Санкт-Петербург" опросил телезрителей на тему возвращения реагентов на улицы города. Не против химических средств лишь 25 % опрошенных.

Петербург отказался от химических реагентов несколько лет назад. Однако чиновники уже думают о том, что бы начать бороться с наледью и снегом в городе с помощью реагентов. При этом отмечается, что власти вернут вещества на улицы только с согласия граждан.

Напоминаем, что за январь текущего года снег не шел только два дня - 25 и 31 января, рассказали синоптики. За месяц в городе выпало 95 см снега. С улиц города было убрано 1 млн 650 тысяч кубометров снега.