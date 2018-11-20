Петербургский снег взял "паузу" на два дня

В комитете по благоустройству Петербурга подвели итоги прошедшего месяца. Администрация представила основные цифры и факты о количестве выпавшего снега.
Так, за январь текущего года снег не шел только два дня - 25 и 31 января, рассказали синоптики. За месяц в городе выпало 95 см снега. С улиц города было убрано 1 млн 650 тысяч кубометров снега.
С 1 декабря 2018 года в городе убрали 2 млн кубометров снега.
Ранее в Василеостровском районе велись работы по уборке крыш от снега и наледи. В итоге рабочие повредили одну из машин, припаркованных в опасной зоне.
Фото: Piter.tv
Оставить комментарий