В центре Петербурга прошел креативный субботник с высадкой кленов

Ново-Манежный сквер украсили деревья и дизайнерские скворечники на субботнике.

В Ново-Манежном сквере Санкт-Петербурга 25 октября прошел креативный субботник. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

В акции приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель комитета Александр Ситов, врио главы администрации Центрального района Александр Векслер, а также участники проекта "Петербургский дизайн".

Во время субботника в сквере высадили 27 остролистных кленов и разместили дизайнерские скворечники, созданные местными мастерами. Организаторы отметили, что подобные инициативы помогают поддерживать экологическую культуру и придают городским пространствам эстетичность и уют.

По словам представителей комитета, Петербург сохраняет статус креативной столицы России, где забота о городской среде сочетается с творческим подходом к благоустройству.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга